Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года

В кабинете министров приняли программу по уменьшению количества курильщиков в России.

Правительство России утвердило антитабачную концепцию до 2035 года. Программа подразумевает сокращение курящей доли граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемую концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака говорится в тексте

К концу установленного срока в России количество взрослых курильщиков упадет до 21%. Также чиновники надеются уменьшить показатели несовершеннолетних курильщиков до 1%. Распоряжение подписано вице-премьером страны Дмитрием Медведевым.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские ученыe обнаружили природные ГМО растения.

