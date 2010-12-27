Петербургские ученыe обнаружили природные ГМО растения 

ГМО найден в арахисе, клюкве, грецком орехе и чае.

В среду, 23 октября, стало известно, что в некоторых природных растениях содержится ГМО. К таким выводам пришли петербургские ученые совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге. Об этом сообщает Петербургский государственный университет.

В рамках исследования ученые проанализировали геномы и транскриптомы 631 вида растений. Как оказалось, ГМО есть в арахисе, клюкве, грецком орехе и чае.

Ранее ученым было известно лишь о трех растениях, которые относятся к природно-трансгенным: льнянка, батат и табак.

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