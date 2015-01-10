От детского сада до вуза: как изменилась система образования в Петербурге за последние пять лет

Поддержка сохраняется даже тогда, когда дети достигают совершеннолетия и становятся студентами.

За последние пять лет образовательная среда Петербурга претерпела масштабную трансформацию. Как сообщили "Вечернему Санкт-Петербургу" депутаты городского парламента и члены комиссии по образованию, культуре и науке Любовь Егорова и Антон Рудаков, приоритетом города стал принцип непрерывного сопровождения учащегося – от дошкольного возраста до момента трудоустройства или переподготовки.

Антон Рудаков подчеркнул, что городская система поддержки обладает значительной финансовой базой, однако оценивать её эффективность пока преждевременно. По его мнению, анализировать результаты можно будет лишь через 5–7 лет, когда станет виден полный цикл: от получения знаний до карьерной стабилизации.

Одним из ключевых шагов для родителей стала полная отмена платы за посещение детских садов, введенная с сентября 2024 года. В сфере инклюзии также произошел качественный скачок: учащиеся с особенностями здоровья получили бесплатные специализированные учебники и пособия, а при необходимости им предоставляются услуги ассистентов и сурдопереводчиков. Кроме того, с 2023 года петербуржцы, получившие инвалидность во взрослом возрасте, могут бесплатно освоить вторую профессию (высшее или среднее специальное образование), если их прежняя специальность стала недоступна по состоянию здоровья.

Существенные изменения коснулись подростков, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) после девятого класса. С 2026 года город предоставил таким выпускникам право на бесплатное получение рабочей профессии или должности служащего. Депутаты отметили, что цель этой меры – предотвратить социальную изоляцию молодежи в возрасте 15–16 лет. Ускоренные курсы дают подросткам реальный инструмент для заработка и альтернативный путь развития, исключая ситуацию, когда молодой человек остается без аттестата и дальнейших перспектив учебы.

Любовь Егорова обратила внимание на развитие внешкольных направлений. В новом учебном году детям доступно порядка 25 тысяч бесплатных программ. Петербург удерживает статус лидера в этой сфере: создано около 1,6 миллиона мест для занятий спортом, творчеством, техническими науками и цифровыми технологиями на базе школ, садиков и центров допобразования. Основная задача властей, по словам депутата, заключается в том, чтобы каждый ребенок смог найти занятие по душе и раскрыть свои способности.

Система поощрений также была децентрализована. С 2024 года власти Северной столицы самостоятельно учреждают именные стипендии, определяя их размер и категории получателей. Для многодетных семей введена компенсация в размере 50% стоимости очного обучения одного ребенка в колледжах и вузах, подведомственных городу. Таким образом, поддержка сохраняется даже тогда, когда дети достигают совершеннолетия и становятся студентами.

Ранее мы сообщили о том, что в десяти школах Петербурга начали тестировать систему оценок за поведение.

Фото: Piter.TV