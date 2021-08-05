В десяти школах Петербурга начали тестировать систему оценок за поведение

Эксперимент охватит учреждения разных типов – гимназии, лицеи и обычные общеобразовательные школы из пяти районов города (Выборгского, Калининского, Невского, Московского и Приморского).

В десяти учебных заведениях Петербурга стартовал пилотный проект по оценке поведения учащихся. Об этом в эфире программы "Большое интервью" рассказала председатель городского Комитета по образованию Наталья Путиловская.

Эксперимент охватит учреждения разных типов – гимназии, лицеи и обычные общеобразовательные школы из пяти районов города (Выборгского, Калининского, Невского, Московского и Приморского). Оценка будет выставляться отдельно от успеваемости по предметам по трехбалльной шкале:

"Образцовое" – ученик безупречно соблюдает правила и создает позитивную атмосферу;

"Допустимое" – поведение соответствует нормам;

"Недопустимое" – зафиксированы серьезные нарушения.

Решение о присвоении статуса принимает классный руководитель совместно со школьным психологом и социальным педагогом на основе четырех критериев:

Дисциплина: соблюдение внутреннего распорядка и ношение школьной формы.

Отношения с ровесниками: отсутствие конфликтов, травли и агрессивного поведения.

Отношение к закону: отсутствие правонарушений и учета в комиссии по делам несовершеннолетних.

Коммуникация со взрослыми: взаимодействие с учителями и персоналом школы.

По словам Путиловской, результаты мониторинга могут отличаться в зависимости от статуса учебного заведения. В комитете ожидают, что более высокие показатели дисциплины традиционно продемонстрируют воспитанники гимназий и лицеев.

Ранее мы сообщили о том, что число языковых школ в Петербурге сократилось почти на 5% за три года.

Фото: Piter.TV