Число языковых школ в Петербурге сократилось почти на 5% за три года

За период с августа 2023 по август 2026 года общее число языковых школ в мегаполисах выросло всего на 2,3%.

Геосервис 2ГИС представил "Петербургскому дневнику" масштабное исследование рынка образовательных услуг в 16 крупнейших городах России. Эксперты проанализировали предложение офлайн-школ за последние три года и выяснили, какие языки пользуются наибольшим спросом у бизнеса, а также как изменилась стоимость обучения.

Абсолютным фаворитом остается английский язык: его преподают почти в 79% учреждений (4942 школы). Второе место прочно удерживает китайский (28,1%, 1758 школ), оттеснив немецкий на третью позицию (18,8%). Замыкают пятерку лидеров французский и испанский языки.

Однако федеральная статистика не всегда отражает локальную специфику: в Краснодаре после английского второе место занимает корейский (108 школ), опережая китайский (102 школы). В Москве испанский практически догнал немецкий (276 против 279 школ). В Петербурге и Ростове-на-Дону испанский и вовсе вошел в тройку самых распространенных языков.

За период с августа 2023 по август 2026 года общее число языковых школ в мегаполисах выросло всего на 2,3%. При этом наблюдается резкий контраст между регионами: бурный рост показывают южные города (Краснодар +12,6%, Ростов-на-Дону +11,8%), тогда как рынки Екатеринбурга (-5,7%) и Петербурга (-4,9%) демонстрируют сокращение предложения.

Больше всего учебных центров сосредоточено в Москве (1620) и Петербурге (758). Средний чек за час группового занятия по трем самым массовым языкам составляет около 900 рублей. Самым дорогим из них оказался немецкий (980 рублей), следом идут английский (925 рублей) и китайский (910 рублей). Примечательно, что китайский дешевле английского в преподавании в 10 из 16 городов-миллионников.

Фото: Magnific