Началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово

Парковка будет расположена у НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.

В поселке Парголово стартовала подготовка к строительству стоянки возле онкокластера. Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга 29 августа.

Парковка на 500 мест будет расположена у НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. В несколько этапов появятся разметка, знаки и ограждения. Также создадут фундаменты и канализацию, уложат асфальт, смонтируют бордюры и освещение.

Планируется, что работы завершат до конца текущего года.

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте рядом с "Островом фортов" к концу года откроют парковку площадью 13,8 тыс. "квадратов".

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга