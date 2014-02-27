  1. Главная
Началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово
Сегодня, 16:30
55
Парковка будет расположена у НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова.

В поселке Парголово стартовала подготовка к строительству стоянки возле онкокластера. Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга 29 августа. 

Парковка на 500 мест будет расположена у НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. В несколько этапов появятся разметка, знаки и ограждения. Также создадут фундаменты и канализацию, уложат асфальт, смонтируют бордюры и освещение. 

Планируется, что работы завершат до конца текущего года. 

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте рядом с "Островом фортов" к концу года откроют парковку площадью 13,8 тыс. "квадратов". 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

