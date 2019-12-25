  1. Главная
В Кронштадте рядом с "Островом фортов" к концу года откроют парковку площадью 13,8 тыс. "квадратов"
Сегодня, 11:29
На стоянку поместятся 198 авто, в том числе выделят 36 мест для машин инвалидов и сопровождающих лиц.

В Кронштадте рядом с культурным кластером "Остров фортов" до конца 2025 года появится новая стоянка площадью 13,8 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в комитете по транспорту Петербурга 25 августа. 

В настоящее время на территории будущей парковки ведутся подготовительные работы: расчистка и подготовка к демонтажу старых труб. После подрядчик установит дождевую канализацию, электроснабжение, освещение и видеонаблюдение. Кроме того, запланированы укладка асфальта и тротуаров, нанесение разметки, а также установка дорожных знаков и благоустройство. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге составили список улиц, на которых подешевеет и подорожает парковка. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

