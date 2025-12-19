Молодоженам Ленобласти подарят свадебные путешествия по региону

В Ленинградской области стартовала программа туров в подарок молодым семьям.

В Ленинградской области начала действовать программа свадебных путешествий, которые будут предоставляться молодоженам в качестве подарка. Проект был представлен на пресс-конференции в ТАСС.

Программа реализуется по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко комитетом по культуре и туризму региона совместно с управлением записи актов гражданского состояния. Выдача подарочных карт на свадебные туры начинается с февраля. Для получения подарка молодожены должны соответствовать установленным требованиям. Оба супруга должны быть гражданами Российской Федерации, на дату регистрации брака каждому из них должно быть не более 35 лет включительно, для обоих супругов брак должен быть первым. Регистрация брака должна быть проведена органами ЗАГС Ленинградской области. Также принять участие в программе смогут пары, заключившие брак с 1 августа 2025 года, при условии обращения в орган ЗАГС.

По данным управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области, в регионе ежегодно регистрируется около 8 тыс. браков. Анализ показал, что под критерии программы подпадает примерно 25 % молодоженов. Ожидается, что возможностью воспользоваться свадебным путешествием смогут порядка 2 тыс. пар.

Для участников программы доступны туристические маршруты по наиболее популярным направлениям Ленинградской области. В перечень вошли Выборг, Приозерск, Тихвин, Гатчина, Старая Ладога, Кингисепп и Тосно. После получения информационной карты молодожены смогут выбрать маршрут через QR-код. Срок действия карты составляет четыре месяца, при этом бронирование поездки необходимо осуществить не позднее чем за 14 дней до даты выезда. Свадебное путешествие рассчитано на формат поездки выходного дня. В программу включены размещение в гостинице, завтрак, романтический ужин и экскурсионная программа. Экскурсии могут быть пешеходными или автобусными, также предусмотрено посещение музейных объектов. Каждой паре будет вручен памятный сувенир.

Также сообщается, что в Ленинградской области продолжает развиваться практика выездных торжественных регистраций брака. С 2024 года такие церемонии проводятся в музеях, усадьбах и на территориях исторических крепостей региона. Наиболее востребованными площадками по итогам года стали музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге и площадка "Домик на пристани" в Шлиссельбурге. В настоящее время утверждено 25 локаций для выездной регистрации брака, перечень которых планируется расширять.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков и меньше разводов.

Фото: Freepik