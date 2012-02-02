Российские авиакомпании могут запустить прямые рейсы в Бразилию

Общая продолжительность маршрута может составить около 20 часов.

Российским авиакомпаниям предложили выполнять прямые рейсы в Бразилию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.. Журналисты уточнили, что Росавиация уже направила компаниям-воздушным операторам письмо с предложением оценить возможность выполнения пассажирских рейсов в Бразилию. Соответствующий запрос получили перевозчики которые располагают дальнемагистральными самолетами Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A350. Речь идет о маршрутах с промежуточными посадками в дружественных странах для дозаправки. Сейчас в качестве таких рассматриваются Эфиопия, Египет, Марокко и Тунис. Сложность путешествия таки способом заключается в том, что авиационные власти этих государств пока что не давали разрешения на обслуживание российских самолетов. В текущий момент отечественные компании выполняют рейсы только в Египет, тогда как на других направлениях летают местные авиакомпании.

Источник SHOT пояснил, что ни одна из авиакомпаний пока что не дала положительного ответа на предложение от Росавиации. Перевозчики сомневаются в устойчивом туристическом спросе и окупаемости подобных рейсов из-за высокой стоимости поездок. Ожидаемая цена тура может составлять от 750–800 тысяч рублей на человека. По версии аналитиков, направление представляет интерес преимущественно для состоятельных клиентов, которые ранее летали а Бразилию через Дубай, Стамбул или Аддис-Абебу, а не является массовым сегментом.

