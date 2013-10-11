Отпуск в Турции петербуржцу обойдется в 306 поездок на такси

Аналитики подсчитали, сколько поездок на такси "стоит" отдых в популярных зарубежных направлениях.

Жителю Петербурга, чтобы слетать в Турцию, придется потратить сумму, равную 306 поездкам на такси. Такие данные подсчитали в пресс-службе Onlinetours. В Северной столице такси дешевле, чем в Москве, поэтому "обмен" в поездках получается больше, чем у москвичей.

Аналитики перевели стоимость зарубежных туров в количество поездок на такси, исходя из среднего чека в Петербурге — 638 рублей. Так, отдых в Турции эквивалентен 306 поездкам (или 153 рабочим дням туда-обратно). Египет обойдется в 295 поездок, Вьетнам — в 329, Таиланд — в 344. Самым дорогим оказались Мальдивы — 775 поездок.

В Москве средний чек на такси выше — 841 рубль, поэтому столичным жителям перелет в те же страны обходится в меньшее количество поездок: Турция — 232, Египет — 224, Вьетнам — 250, Таиланд — 261, Мальдивы — 588.

Для сравнения: в среднем по России поездка на такси зимой 2026 года стоит 612 рублей. Ранее аналитики отмечали, что в Петербурге такси дешевле каршеринга: средняя стоимость одной поездки на такси составляет 638 рублей против 653 рублей за аренду каршерингового автомобиля.

Фото: Freepik