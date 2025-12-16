На Вишерской улице в Шушарах появится сквер Солдатского Подвига

Топонимическая комиссия Петербурга в преддверии Дня памяти и скорби рекомендовала присвоить новым городским объектам имена героев войны. Сквер на месте переднего края обороны Ленинграда станет символом сохранения исторической правды.

В преддверии Дня памяти и скорби Топонимическая комиссия Петербурга приняла решение увековечить память защитников Отечества в новых городских топонимах. Как сообщила пресс-служба Смольного, в поселке Шушары на Вишерской улице появится сквер Солдатского Подвига. Выбор места не случаен: именно здесь в годы блокады проходил передний край обороны Ленинграда.

Губернатор Александр Беглов отметил, что топонимика города является важной частью работы по сохранению исторической памяти. По его словам, новые названия служат символом того, что подвиг защитников Родины никогда не будет забыт. Глава города подчеркнул, что имена и подвиги героев, заложенные в названиях петербургских улиц, площадей и скверов, помогают сохранять правду о войне и передавать её следующим поколениям, воспитывая в них патриотизм и любовь к городу и стране.

Помимо сквера Солдатского Подвига, комиссия также рекомендовала присвоить имена героев ещё нескольким объектам. В Приморском районе новая улица, отходящая от Орлово-Денисовского проспекта, получит имя участника Ленинградской битвы, лётчика-штурмовика, Героя Советского Союза Андрея Ивановича Кизимы. Скверу в Ториках в Красносельском районе будет присвоено имя лётчика, Героя Советского Союза Михаила Петровича Тюрина.

Фото: пресс-служба Смольного