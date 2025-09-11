  1. Главная
Сегодня, 8:08
В Финском заливе катер сел на мель, никто не пострадал

Всех людей перевезли на берег, катер был отбуксирован к месту стоянки.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия с катером в Петербурге. 

По предварительным данным, судно с пассажирами на борту потеряло ход по техническим причинам, дрейфовало в акватории реки Екатерингофки и село на мель в Финском заливе. Всех людей перевезли на берег, катер был отбуксирован к месту стоянки. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее на Piter.TV: два катера столкнулись в акватории Невы у Дворцового моста. 

Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: катер, финский залив
