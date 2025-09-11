В Финском заливе катер сел на мель, никто не пострадал

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия с катером в Петербурге.
По предварительным данным, судно с пассажирами на борту потеряло ход по техническим причинам, дрейфовало в акватории реки Екатерингофки и село на мель в Финском заливе. Всех людей перевезли на берег, катер был отбуксирован к месту стоянки.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Видео, фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
