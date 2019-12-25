Международный книжный салон в Петербурге пройдет в онлайн-формате

Масштабное мероприятия проводится ежегодно с 2006 года.

Международный книжный салон в Петербурге в этом году состоится в онлайн-формате. Об этом сообщили 2 июня "Невские новости".

Изначально салон, посвященной годовщине Великой Победы, планировали провести на Дворцовой площади, но теперь петербуржцев и гостей города ждут в онлайн различные выставки и экскурсии, часть из которых посвящена Великой Победе. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что государственный музей тоже подготовил для масштабного мероприятия много интересного, однако "не все получалось, и, возможно, судьба распорядилась так, что все пройдет в онлайн-формате". Книжный салон в Северной столице ежегодно проходит с 2006 года и успел стать традицией.

По словам президента Российского книжного союза Сергея Степашина, пандемия коронавируса сильно ударила по книжной отрасли, принеся ей убытки в 5 миллиардов рублей. Степашин отметил, что и крупные, и мелкие издательства смогли добиться компенсации, чтобы выжить после снятия всех ограничений.

Ранее мы рассказывали, что "Поющие мосты" вернутся в Петербург, когда пандемия отступит.

Фото: Piter.TV