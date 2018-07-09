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"Поющие мосты" вернутся в Петербург, когда пандемия отступит
Сегодня, 19:53
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smirenny

"Поющие мосты" вернутся в Петербург, когда пандемия отступит

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В будущем проект может пройти в онлайн-формате.

Акция "Поющие мосты" вернется в Петербург после того, как все ограничения, вызванные пандемией, снимут. 

Изначально акция была приурочена к празднованию Дня города, однако провести ее вовремя в этом году не удалось из-за коронавируса.

Замглавы комитета по культуре Федор Болтин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" также сообщил, что в будущем проект может проходить в онлайн-формате. 

Ранее мы писали, что стали известны новые правила захоронения пациентов с COVID-19.

Фото: pixabay 

Теги: звуковое шоу, поющие мосты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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