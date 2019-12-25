Стали известны новые правила захоронения пациентов с COVID-19

Ограничения ослабят с 28 мая.

Как стало известно, что 28 мая в силу вступят новые правила захоронения горожан, которые болели коронавирусом. Об этом сообщил Смольный.

Губернатор и главный санитарный врач достигли соглашения в том, что захоронение пациентов будут проводить только на на специально отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское. Также уточняется, что разрешено захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ.

Естественно, при захоронении должны быть соблюдены меры предосторожности и требования, установленные для случаев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание. То есть, носить перчатки и маски.

Ранее мы писали, что представители ритуальных услуг Петербурга прокомментировали правила захоронения горожан.

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