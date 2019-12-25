Представители ритуальных услуг Петербурга прокомментировали Piter.TV новые правила захоронения горожан

Теперь родственники не смогут проститься с близкими, даже если те умерли не от коронавируса.

Во вторник, 19 мая, появилась информация о том, что в Петербурге ужесточили правила похорон в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. Piter.TV пообщался с представителями ритуальных услуг и узнал, как теперь проходит похоронная процессия.

Напомним, что сегодня "Фонтанка" опубликовала документ, где говорится об ужесточении правил похорон в Петербурге. Издание отмечает, что соответствующее распоряжение поступило в Смольный десять дней назад. Известно, что главы комитета по здравоохранению, ГУП "Ритуальные услуги" и ГКУ "Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела" получили документ лишь на прошлой неделе.

В ритуальной службе "Обряд" Piter.TV подтвердили информацию о новых правилах похорон в Петербурге. Так, горожан теперь действительно будут хоронить в закрытых гробах вне зависимости от обстоятельств, из-за которых человек умер. Отметим, что ранее таким образом хоронили лишь тех, кто скончался от COVID-19. Более того, родственники не смогут присутствовать при захоронении.

Мы чётко не организовываем прощание в крематории и на кладбищах. отметили в ритуальной службе "Обряд"

При этом родственники по-прежнему могут выбрать гроб или похоронную урну. Кроме того, горожане оплачивают захоронение. В ритуальной службе пояснили Piter.TV, что теперь родственники чаще всего наблюдают за процессом похорон издалека.

Они (родственники) присутствуют, если есть желание, в тот момент, когда грузится гроб в машину. Мы же не можем их выгнать с территории больницы... Конечно, многие хотят удостовериться, увидеть. Просто нельзя скапливаться у гроба. заявили в службе

В случае, когда горожанин всё же скончался от коронавирусной инфекции, перед похоронами гроб обрабатывают специальным раствором. Для этого приезжает бригада специалистов.

Приезжают службы в специальных одеждах, в специальной машине. И после обработки вывозят гроб либо на кремацию, либо на захоронение на два кладбища (прим.ред. людей с коронавирусной инфекцией в Петербурге хоронят строго на кладбище Илики и на новом Колпинском городском кладбище). пояснили в ритуальной службе "Обряд"

Представители ритуальной службы отметили, что город берет на себя все расходы касательно похорон в том случае, когда от коронавируса умер медик, который заразился инфекцией во время работы.

Врачи, которые заразились на месте работы коронавирусом, а позже от него скончались, захораниваются и кремируются бесплатно. отметили в службе

В соцсетях петербуржцы сообщают, что с 19 мая морги Северной столицы закрыты для всех посетителей. Однако в ГУП "Ритуальные услуги" эту информацию не подтвердили.

Ранее мы сообщали о том, как режим самоизоляции в Петербурге повлиял на количество ДТП.

Фото: pixabay