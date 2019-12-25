Piter.TV узнал, как режим самоизоляции в Петербурге повлиял на количество ДТП

Сравнили дорожно-транспортную обстановку весной 2019-го и 2020-го года.

С 28 марта по всей России было объявлено о наступлении "нерабочих дней", а с 30 марта Петербург перешел на режим рекомендуемой самоизоляции. В этот период количество людей на улице значительно сократилось, в том числе и водителей на дорогах. Piter.TV решил узнать, как повлиял "нерабочий месяц" на дорожно-транспортную ситуацию в Северной столице и сравнил его с аналогичным периодом прошлого года с опорой на данные пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области.

За точку отсчета мы взяли 27 марта – день, предшествующий началу первой "нерабочей недели", о которой объявил Владимир Путин. По сравнению с 2019 годом последующий период в этом году был значительно менее аварийный.

Так, например, количество ДТП с 27 марта по 5 апреля и с 6 по 12 апреля снизилось на 48% (1783 случая против 3571). Такая же тенденция продолжилась и на майских праздниках с 30 апреля по 5 мая. За эти дни в 2020 году было зарегистрировано на 37% ДТП меньше, чем в прошлом (983 против 1512). С 12 мая, несмотря на окончание нерабочего периода и возвращение пробок, инцидентов на дороге стало больше, чем в апреле, но все же меньше, чем за аналогичный период 2019-м. Пока их количество не выходит за рамки 300 в сутки, в то время как ранее цифра достигала 400 и более.

Статистика пошла вниз и по количеству пострадавших. Максимальное количество людей и в 2019, и в 2020 году получили ранения в период с 6 по 17 мая (228 человек и 91 человек). Это видно на нашем графике. Если ранее в среднем количество пострадавших за неделю в ДТП составляло чуть больше 100 человек, то теперь оно не всегда переваливает за 50. Однако количество погибших в авариях практически не изменилось. Если в 2019 году за полтора месяца весны их было 25, то в этому году – 24.

Отметим, что первая нерабочая неделя в Петербурге прошла практически без людей на улице. Город на Неве входил в число лидеров по индексу самоизоляции, также пустовали дороги. Загруженность была минимальной, и пробки составляли 1 балл. Заторы стали появляться 7 апреля, 9 апреля пробки выросли до 2 баллов, а 29 апреля – до трех. Несмотря на практически свободную проезжую часть, ДТП ни раз происходили на абсолютно пустой дороге.

Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского Общества Автомобилистов Георгий Красавцев в беседе с Piter.TV обратил внимание на то, что причины ДТП в условиях самоизоляции немного изменились. Если ранее из-за загруженности дорог водители соблюдали скоростной режим, то теперь они нередко стали превышать его , так как на проезжей части больше никого нет, что иногда приводит к печальным последствиям.

"Выросла скорость перемещения, поэтому ДТП, которые происходили, стали жестче. Тяжесть последствий выросла".

Кроме того, увеличилось количество аварий с детьми, у некоторых из которых каникулы начались с 1 мая. По словам Красавцева, сейчас город возвращается к привычному трафику, несмотря на то, что режим повышенной готовности в Петербурге не был отменен.

Накануне жуткое ДТП произошло в центре Петербурга. Под колесами автомобиля оказалась мама с двумя детьми, женщина скончалась.

Инфографика: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: Piter.TV