На место смертельной аварии на Суворовском проспекте люди приносят цветы

Утром в ДТП погибла мать троих детей, которая шла по тротуару с сыновьями 4 и 6 лет.

В Петербурге на месте смертельной аварии на Суворовском проспекте образовался небольшой стихийный мемориал. Люди несут цветы к месту, где 18 мая утром во время ДТП погибла мать троих детей.

Утром 18 мая (около 10:30) на Суворовском проспекте водитель такси насмерть сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару с двумя маленькими детьми (4 и 6 лет). В пресс-службе "Яндекс.Такси", где работает водитель, прокомментировали эту дорожную трагедию и отметили, что авария произошла не на заказе сервиса, а ее причины предстоит установить сотрудникам ГИБДД. В компании выразили соболезнования родственникам погибшей.

В ГИБДД ранее сообщили, что мужчина 1994 года рождения, который находился за рулем Kia Rio с наклейками "Яндекс.Такси", ехал по Суворовскому проспекту в сторону Таврической улицы и врезался в автобус, который отъезжал от остановки. После этого таксист выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной Skoda. После этого такси выехало на тротуар, наехало на стойку дорожного знака и на пешехода. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Очевидцы рассказывали, что столб задел женщину, она моментально скончалась от полученных травм. По данным СМИ, помимо сыновей 4 и 6 лет, у неё ещё есть 19-летний сын. Детей после ДТП забрал отец, они не пострадали.

Видео: Piter.TV