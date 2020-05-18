В понедельник, 18 мая, в центре Петербурга водитель такси сбил насмерть мать с двумя детьми. В распоряжении редакции Piter.TV появилась запись с камер видеонаблюдения, где видна авария.
Известно, что инцидент произошел на Суворовском проспекте. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 45-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, дети не пострадали.
В результате ДТП травмы несовместимые с жизнью получила женщина 45 лет, сопровождавшая детей 4 и 6 лет
отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
На кадрах видно, как прохожие уносят детей с места аварии.
По предварительным данным, автомобиль вылетел на тротуар и совершил наезд на мать с детьми в результате столкновения с другим транспортным средством. В соцсетях очевидцы сообщают, что во время аварии машина также ударилась об фонарный столб. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.
В настоящий момент, на месте аварии работают полицейские и медики.
Ранее мы сообщали о том, что на видео попал момент возгорания машины с людьми внутри на Евдокимова Огнева.
Фото:дородный инспектор, Vovan Grigoriev/ vk.com/spb_today
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все