На видео попал момент возгорания машины с людьми внутри на Евдокимова Огнева

Ожоги различной степени тяжести получили четыре человека.

Стали известны подробности ночного пожара в Невском районе Петербурга, в результате которого сгорели две легковушки – ВАЗ 2107 и Opel. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Евдокима Огнева. Момент возгорания одного из автомобилей попал на видео. На записи видно, как иномарка воспламеняется. В этот момент в салоне находились люди, которые смогли выбраться на улицу через багажник.

В результате пожара Opel серого цвета сгорел почти полностью. Также частично выгорел ВАЗ-2101 белого цвета, который стоял рядом. Четыре человека получили ожоги различной степени тяжести. По предварительной версии, пострадавшие, сидя в машине, распивали спиртные напитки.

Ранее мы писали, что в поселке Песочный почти 3 часа тушили пожар в частном доме.

Видео: Piter.TV