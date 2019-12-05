Видео: в поселке Песочный почти 3 часа тушили пожар в частном доме

Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали.

После полуночи в поселке под Петербургом загорелся частный дом. Пожарные смогли ликвидировать пожар почти через 3 часа после начала возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: посёлок Песочный, Новгородская улица, дом №8, поступило дежурному 18 мая в 0:04. В 2:48 пожар был ликвидирован, частный дом сгорел.

Сведения о пострадавших к настоящему моменту не поступали. Пожар тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее спасатели тушили пожар в Выборге три часа.

Видео: Piter.TV