Задержана подозреваемая в поджоге здания в Песочном

Полицейские Курортного района задержали подозреваемую в поджоге. Сумма ущерба составила 1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще 22 февраля 40-летний мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о том, что его магазин, расположенный на улице Карла Маркса в Песочном, пострадал от пожара. Огонь перекинулся с соседнего здания. Экспертиза показала следующее: возгорание произошло в результате физического воздействия.

В поселке накануне по подозрению в поджоге поймали 46-летнюю женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

