Петербуржец, который поджег жену из-за крыжовника, получил 3 года колонии

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменили п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили 26 марта в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что фигурант облил свою супругу керосином и поджег. По словам мужчины, у него разболелся живот после того, как он поел неспелого крыжовника с куста во дворе дома. Женщина посоветовала мужу действенные препараты, а также предложила бросить алкоголь и сигареты, поскольку это только усугубляет состояние. Злоумышленник не согласился, разозлился и совершил поджог, бросив окурок в потерпевшую. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима.

