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Ночью в Невском районе сгорели два автомобиля

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Сведения о пострадавших уточняются.

Ночью 18 мая спасатели боролись с пожаром в Невском районе. В огне оказались два автомобиля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу улица Евдокима Огнева у дома №10, корпус 1 поступило в 03:28. Там загорелись "ВАЗ" и "Опель". В 04:04 огонь ликвидировали. 

В тушении участвовали 10 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших уточняются. 

Также ночью серьезный пожар произошел в частном доме в поселке Песочный. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: легковые автомобили, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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