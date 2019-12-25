Утром в четверг пробки на дорогах Петербурга выросли до двух баллов

Однако продлилось это недолго – через час загруженность упала до 1 балла

Утром 9 апреля пробки в Петербурге достигли 2 баллов. Такую загруженность можно было наблюдать незадолго до 9 часов, как обычно бывает в час пик. Однако к 10 утра на дорогах города вновь стало свободно, и загруженность упала до 1 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

В частности, в 8:00 "Яндекс. Пробки" зафиксировали неожиданно плотное движение на шоссе Революции и Рябовском шоссе на КАД – 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. К слову, к 10:50 пробка на Рябовском шоссе так и не рассосалась. Карта на этом участке окрашена в яркий красный цвет. Причиной затора стали работы по демонтажу деформационного шва. Ситуацию усугубила авария.

Из-за ремонтных работ автомобилисты встали в пробку на участке Дороги жизни.

Плотно сейчас на Дворцовой набережной, перед въездом на Троицкий мост. Также пробка наблюдается на участке Арсенальной набережной, возле Литейного моста. Карта окрасилась в красный цвет на Пискаревском проспекте, улице Савушкина, Беляевском мосту на КАД. Кроме того, автомобилисты стоят в пробке на Выборгском шоссе, проспекте Энгельса и на пересечении проспекта Культуры с проспектом Просвещения.

В целом индекс самоизоляции в Петербурге за сутки упал на 0,7 баллов и составляет, по данным на 9 часов утра 9 апреля, 3,3 балла.

Ранее Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"