В Петербурге собрались пятибалльные пробки из-за перекрытия Литейного моста

Основной причиной сложившегося транспортного коллапса стало закрытие соседнего Троицкого моста на реконструкцию.

Утро 28 апреля в центральной части Петербурга ознаменовалось существенным ростпом автомобильных пробок. Пользователи сервиса "Яндекс.Карты" сообщили, что около 10 часов утра закрыли движение по Литейному мосту, что привело к значительному ухудшению дорожной ситуации.

Серьёзные заторы возникли на участке Литейного проспекта от улицы Белинского непосредственно к самому мосту. Пробки наблюдаются также на прилегающих улицах и магистралях: плотной загруженностью отличаются Воскресенская и Арсенальная набережные, проспект Лесной, улица Академика Лебедева, а также Шпалерная и Чайковского улицы, ведущие к мосту. Аналогичная картина складывается и на Боткинской улице и улице Комсомола, направляющихся в сторону Академии Лебедева.

Общая оценка загруженности дорог в утреннее время достигает пяти баллов, что существенно выше среднего значения для этого времени суток — обычно в будние дни к этому моменту фиксируется нагрузка на три-четыре балла.

Основной причиной сложившегося транспортного коллапса стало закрытие соседнего Троицкого моста на реконструкцию, в результате чего значительная часть автомобильного потока сместилась именно на Литейный мост и близлежащие участки городских трасс.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовый мост перекрыли на время репетиции Парада Победы.

Фото: Яндекс.Карты