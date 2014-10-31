Дворцовый мост перекрыли на время репетиции Парада Победы

В целом заторы в городе оцениваются на 4 балла.

В самом центре Петербурга, на Дворцовой площади, в эти минуты идёт подготовка к торжественному Параду Победы. В целях обеспечения безопасности движение по подъездам к площади, включая Дворцовый мост, приостановлено на три часа.

Ограничения не отображаются сервисом "Яндекс.карты", при этом обозначены пробки на Дворцовой набережной и по Дворцовому проезду. В целом заторы в городе оцениваются на 4 балла.

В праздничном шествии 9 мая планируется участие примерно 5000 военнослужащих. Перед началом парада зрителей ожидает театрализованное представление, в котором, как ожидается, примут участие бойцы, принимавшие участие в специальной военной операции.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге встретят 65 блокадников, проживающих за рубежом, на торжествах к 80-летию Победы. С 7 по 11 мая в Санкт-Петербург прибудут около 65 гостей из десяти стран — защитники и жители блокадного Ленинграда, ныне проживающие за пределами России. Их пригласили принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Яндекс.карты