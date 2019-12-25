В Петербурге встретят 65 блокадников, проживающих за рубежом, на торжествах к 80-летию Победы

После Дня Победы участникам предложат пройти курс оздоровления в пансионате "Заря".

С 7 по 11 мая в Санкт-Петербург прибудут около 65 гостей из десяти стран — защитники и жители блокадного Ленинграда, ныне проживающие за пределами России. Их пригласили принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приём организуется по поручению Президента РФ, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что блокадники, независимо от страны проживания, остаются частью общей исторической памяти. В Петербурге для них подготовлена насыщенная программа, в которую войдут как официальные мероприятия, так и индивидуальные экскурсии.

Делегаты из разных стран 6 мая соберутся на юбилейном XXX съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. В последующие дни они примут участие в церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориале, посетят праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский" и займут почётные места на трибунах Парада Победы. Также для них подготовлены ретро-автомобили, на которых они проедут по Невскому проспекту вместе с участниками специальной военной операции.

После Дня Победы участникам предложат пройти курс оздоровления в пансионате "Заря", где будет организовано медицинское обслуживание, занятия ЛФК, соляная пещера и круглосуточный медицинский пост. Для желающих предусмотрены поездки к памятным местам, встречи с родственниками и друзьями. Каждому гостю предоставят сопровождающего и транспорт.

Все мероприятия подготовлены при участии представителей ветеранских организаций и пройдут при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Петербург временно переименуют в Ленинград в День Победы.

Фото: Piter.tv