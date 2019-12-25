Петербург временно переименуют в Ленинград в День Победы

Такое изменение коснется исключительно радиопереговоров между авиадиспетчерами и пилотами самолетов Росавиаци.

В период с 8 по 10 мая Петербург временно получит историческое название Ленинград. Как сообщает "Петербург2", ссылаясь на данные Росавиации, такое изменение коснется исключительно радиопереговоров между авиадиспетчерами и пилотами самолетов, посвященных празднованию Дня Победы.

Кроме того, аналогичный символический жест планируется совершить в Волгограде, который на указанный период станет известен среди диспетчеров как Сталинград.

Такое решение было принято по инициативе ветеранов авиации. Руководитель агентства Дмитрий Ядров подчеркнул, что временное возвращение исторических наименований городам-героям в авиационном эфире — это способ почтить подвиг тех, кто защищал и жил в этих городах, проявив невероятное мужество и героизм.

Ранее мы сообщили о том, что по петербургским улицам проехал трамвайный "Рейс Памяти". В городе вспоминали важную историческую дату — 83-летие возвращения трамваев на улицы города в период блокады. Специально к этому событию, которое отмечается ежегодно 15 апреля, городские власти организовали торжественный пробег ретро-вагонов, воссоздавших атмосферу военного Ленинграда.

Фото: Piter.TV