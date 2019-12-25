По петербургским улицам проехал трамвайный "Рейс Памяти"

В городе вспоминают важную историческую дату — 83-летие возвращения трамваев на улицы города в период блокады.

В Петербурге вспоминают важную историческую дату — 83-летие возвращения трамваев на улицы города в период блокады. Специально к этому событию, которое отмечается ежегодно 15 апреля, городские власти организовали торжественный пробег ретро-вагонов, воссоздавших атмосферу военного Ленинграда.

Организаторы подчеркнули, что запуск общественного транспорта в осажденном городе был сложнейшей задачей, успешно реализованной благодаря усилиям горожан. Сначала были восстановлены рейсы грузовых трамваев, обеспечивавших доставку жизненно важных грузов, а затем постепенно вернулись и пассажирские линии.

Маршрут "Рейса памяти", приуроченного к юбилею, проложен от трамвайного депо на Васильевском острове до Нарвских ворот, где ранее завершался путь городских маршрутов.

Кроме того, участники акции почтили память погибших сотрудников транспортной системы цветами, возложенными возле мемориальной доски в экспозиционно-выставочном комплексе "Горэлектротранса".

Ранее мы сообщили о том, что в выставочном комплексе "Горэлектротранс" пройдет цикл открытых лекций к 80-летию Великой Победы.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"