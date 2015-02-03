Петербургские автомобилисты встали в пробках

Затор на внутреннем кольце был растянут на более чем 9 километров.

Вечером 19 июня Петербург сковали пробки: встали Кольцевая автодорога и другие районы, передает сервис "Яндекс.Карты".

Затор на внутреннем кольце был растянут на более чем 9 километров, на Западном скоростном диаметре – на 4,5 километра от Благодатной улицы до КАД, пишет "Фонтанка". Также не двигались Пулковское и Волхонское шоссе, Софийская улица, Дачный, Ленинский и Витебский проспекты.

В настоящее время пробки оцениваются в пять баллов, на дорогах стало посвободнее.

Ранее мы сообщили о том, что оплату проезда с помощью биометрии внедрят в наземном транспорте Петербурга. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали городское правительство и ВТБ.

Фото: Piter.TV