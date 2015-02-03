Оплату проезда с помощью биометрии внедрят в наземном транспорте Петербурга

В наземном транспорте Петербурга можно будет оплачивать проезд с помощью биометрии. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали городское правительство и ВТБ.
Губернатор Александр Беглов отметил, что Северная столица последовательно реализует стратегию цифровизации всех отраслей. В декабре 2024 года на станциях метро "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" запустили пилотный проект применения биометрии.
Новое соглашение продолжает успешный пилотный проект, начатый перед новым годом в нашем метро. Теперь "умные" технологии охватят инфраструктуру наземного транспорта и позволят расширить масштабы применения биометрии для оплаты проезда в транспорте Петербурга.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Для оплаты по биометрии пассажиру нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе через приложение "Госуслуги Биометрия". Также необходимо на сайте spb.transport.vtb.ru дать согласие на использование биометрии и привязать банковскую карту.
Ранее мы рассказывали о том, что аэропорт Пулково первым в РФ внедрит сервис биометрической посадки на внутренние рейсы.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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