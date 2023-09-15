Аэропорт Пулково первым в РФ внедрит сервис биометрической посадки на внутренние рейсы

Такая идентификация охватит все этапы предполетных процедур.

В петербургском аэропорту Пулково впервые в РФ стартовало тестирование сервиса безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии. Об этом 17 июня рассказали в комитете по транспорту города.

Такая идентификация охватит все этапы предполетных процедур: регистрацию на рейс, проверку документов, выход на посадку, а также доступ в бизнес-залы. Услуга станет доступной для пользователей с 2026 года.

Пассажиры, зарегистрировавшие биометрию в ЕБС, смогут проходить регистрацию, досмотр и посадку без предъявления паспорта. Достаточно QR-кода на посадочном талоне и идентификации в терминале. При этом сохраняется возможность выбора традиционного способа с использованием документов. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Биометрические данные хранятся в защищенном формате и управляются через "Госуслуги".

Ранее на Piter.TV: биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга