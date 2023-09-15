Аэропорт Пулково первым в РФ внедрит сервис биометрической посадки на внутренние рейсы

В петербургском аэропорту Пулково впервые в РФ стартовало тестирование сервиса безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии. Об этом 17 июня рассказали в комитете по транспорту города.
Такая идентификация охватит все этапы предполетных процедур: регистрацию на рейс, проверку документов, выход на посадку, а также доступ в бизнес-залы. Услуга станет доступной для пользователей с 2026 года.
Пассажиры, зарегистрировавшие биометрию в ЕБС, смогут проходить регистрацию, досмотр и посадку без предъявления паспорта. Достаточно QR-кода на посадочном талоне и идентификации в терминале. При этом сохраняется возможность выбора традиционного способа с использованием документов.
Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Биометрические данные хранятся в защищенном формате и управляются через "Госуслуги".
Ранее на Piter.TV: биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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