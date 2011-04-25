На проспекте Королева 13-летняя школьница выпала из окна 17-ого этажа

Тело подростка было найдено 24 сентября в 2:00 рядом с многоэтажкой.

В Приморском районе трагически погибла 13-летняя девочка, упавшая с высоты. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", тело подростка было найдено 24 сентября в 2:00 рядом с многоэтажкой на проспекте Королева. По предварительным данным, она выпала из окна квартиры, расположенной на 17-м этаже.

В тот момент 42-летний отец девочки спал в другой комнате со своей новой супругой и маленьким ребенком. Родители школьницы разошлись, и она время от времени жила то с матерью, то с отцом.

В квартире была обнаружена записка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Турку мигрант выбросил из окна свою жену.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)