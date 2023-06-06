На Турку мигрант выбросил из окна свою жену

Подозреваемого доставили в полицию, пострадавшая находится в больнице.

В Петербурге мигрант подозревается в том, что он выбросил из окна свою жену. Подробности стали известны Piter.tv.

Около шести часов вечера 16 сентября в полицию обратился очевидец и рассказал, что во дворе дома по улице Турку из окна выпала женщина и не может самостоятельно подняться. В больницу с тяжёлыми травмами доставили 34-летнюю жительницы одной из стран ближнего зарубежья.

По подозрению в съемной квартире указанного дома задержан её супруг, 28-летний мигрант-нелегал. Его подозревают в том, что он выкинул жену из окна квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчине следователи выясняют обстоятельства травмирования 4-летней девочки, выпавшей из окна.

Фото: Piter.tv