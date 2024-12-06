Конкурс "Морской венок славы" проходит в Северной столице

В нем участвуют будущие моряки из профильных учебных заведений.

В МТА имени адмирала Д.Н. Сенявина проходят испытания экипажей морских школ. Мероприятия проводятся под эгидой проекта "Морской венок славы: моряки на службе Отечества". Об этом сообщают в "Вечернем Петербурге".

Традиционный конкурс в этом году посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Темой состязаний стала "Воинская доблесть и воинский долг в истории Отечества". Участники соревнований – 36 команд из 20-ти учебных заведений Санкт-Петербурга.

Экипажи показывают жюри выдающиеся познания в истории нашей великой страны. Они четко и развернуто отвечают на дополнительные вопросы. Участники испытаний отлично знакомы с биографией флотоводцев и с мемуарами моряков, сражавшихся с врагами во время Великой Отечественной войны. Леонид Лупач, контр-адмирал ВМФ России

Ранее мы сообщали, что в Петербурге состоится ярмарка вакансий для участников СВО и их семей. Мероприятие запланировано на 24 апреля в Кадровом центре Фрунзенского района по адресу: Бухарестская улица, 61.

Фото: Леонид Лупач