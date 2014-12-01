Ярмарка вакансий для участников СВО состоится в Петербурге 24 апреля

Соискатели пройдут быстрые собеседования с представителями предприятий.

В Петербурге состоится ярмарка вакансий для участников СВО и их семей. Мероприятие запланировано на 24 апреля в Кадровом центре Фрунзенского района по адресу: Бухарестская улица, 61. Об этом рассказали в Смольном.

Соискатели пройдут быстрые собеседования с представителями предприятий, среди них – ПАО "ЗВЕЗДА", ООО "Кинеппский машиностроительный завод", завод АО "Северный Пресс" и другие. Посетителям предложат обширный выбор вакансий, охватывающих самые разные сферы.

Особое внимание организаторы уделили созданию комфортных условий для жен и детей участников СВО. Пока мамы заняты на собеседованиях и консультациях, детей ждет насыщенная развлекательная программа в игровой зоне. Пресс-служба Смольного

А еще на ярмарке можно будет получить индивидуальные и групповые консультации по вопросам трудоустройства, профессиональной переподготовки, самозанятости, социальной поддержки и адаптации.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 400 участников СВО подали заявки на участие в кадровой программе "Время героев".

Фото: pxhere