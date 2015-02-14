На Чарушинской улице женщина ударила ножом сожителя

Злоумышленница нанесла ему резаную рану руки.

В Петербурге росгвардейцы задержали женщину, ударившую ножом сожителя во время бытового конфликта. Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу.

Инцидент произошел днем 13 июля в доме на Чарушинской улице. В полицию поступила информация о том, что 27-летняя гражданка напала на мужчину и нанесла ему резаную рану руки, при этом травмировав локтевой сустав. Сотрудники вневедомственной охраны доставили правонарушительницу в 66-й отдел, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: вооруженный конфликт во Всеволожске обернулся уголовным делом по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). С места происшествия были изъяты пистолет и патроны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти