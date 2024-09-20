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В Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев
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В Петербурге и Ленобласти пересчитают воробьев

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Мероприятие запланировано на период с 9 по 17 августа.

В Петербурге и Ленобласти состоится перепись воробьев в рамках акции "Воробьи на кустах". Мероприятие запланировано на период с 9 по 17 августа, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Организаторы проекта хотят получить данные о численности полевого и домового воробья в стране. Популяция этих птиц во многих регионах сократилась, собранная информация поможет выявить причины явления. Участники будут наблюдать за воробьями, фотографировать их и вносить сведения на сайт акции. 

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк показал, как проходит тренинг медведицы Хаарчааны. 

Фото: pxhere 

Теги: воробьи, перепись
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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