Под Петербургом заметили воробья-блондина

Белизна воробья – результат мутации в гене.

Во Всеволожском районе Ленобласти появился белый воробей. Подобная светлая форма окраса у этой птицы – крайне редкое явление в природе, рассказал биолог Павел Глазков.

Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них – красные, а у нашего воробья – темные. Поэтому назвать подобную окраску "частичным альбинизмом" будет ошибкой. Альбинизм либо есть, либо нет. Павел Глазков, биолог

Белизна воробья – результат мутации в гене. Есть вероятность, что его родители белыми не были.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти вновь объявился глухарь.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков