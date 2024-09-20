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Под Петербургом заметили воробья-блондина

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Белизна воробья – результат мутации в гене.

Во Всеволожском районе Ленобласти появился белый воробей. Подобная светлая форма окраса у этой птицы – крайне редкое явление в природе, рассказал биолог Павел Глазков. 

Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них – красные, а у нашего воробья – темные. Поэтому назвать подобную окраску "частичным альбинизмом" будет ошибкой. Альбинизм либо есть, либо нет. 

Павел Глазков, биолог 

Белизна воробья – результат мутации в гене. Есть вероятность, что его родители белыми не были.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти вновь объявился глухарь. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: воробьи, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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