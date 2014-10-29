Сквер за Пискарёвским мемориалом посвятят участникам СВО

Свои варианты названия петербуржцы могут предложить до 14 мая.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о старте народного голосования за название нового сквера за Пискарёвским мемориалом. Идея назвать место в честь участников специальной военной операции возникла во время субботника, где вместе с семьями военнослужащих высаживали ивы.

Шестилетний Павел, сын одного из защитников Отечества, уже предложил первый вариант — "Аллея Героев". Теперь каждый житель города может внести своё предложение до 14 мая. Пять лучших вариантов отберут совместно ветераны и Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга, после чего с 21 мая начнётся общегородское голосование.

Принять участие в выборе названия может любой желающий, оставив свой вариант в комментариях к официальным публикациям на городских ресурсах. Итоги конкурса будут подведены в конце мая, а торжественное присвоение имени состоится в июне.

Ранее Piter.TV сообщал, что во время майского субботника в сквере были высажены 80 ив — по числу лет, прошедших со дня Великой Победы.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов