Петербург выставил 300-летний дуб на конкурс "Российское дерево года"

Вокруг дерева обустроена специальная экотропа с пешеходным настилом для защиты почвы от переуплотнения. В 2022 году растению был официально присвоен статус памятника живой природы.

В 2026 году Петербург представляет на всероссийском конкурсе живой памятник природы – трёхсотлетний дуб черешчатый. Дерево произрастает в государственном природном заказнике регионального значения "Северное побережье Невской губы", недалеко от поселка Лисий Нос.

Этот дуб обладает особой исторической и экологической ценностью: он считается современником Петра Великого, а его высота достигает 21–22 метров при диаметре ствола около 1,6 метра. Вокруг дерева обустроена специальная экотропа с пешеходным настилом для защиты почвы от переуплотнения. В 2022 году растению был официально присвоен статус памятника живой природы.

Сейчас исторический дуб участвует в открытом общероссийском голосовании за звание "Российское дерево года". Отдать свой голос за "петербургского долгожителя" можно до 1 августа 2026 года на официальном сайте конкурса. Всего в национальном отборе в этом году участвуют 78 уникальных деревьев со всей страны.

Ранее мы сообщили о том, что Комблаг Петербурга продолжает летнюю уборку улиц и парков.

Фото: Пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга