В Новом Девяткино изъят грузовик из-за незаконного сброса отходов

В Ленинградской области Комитет госэконадзора совместно с правоохранительными органами остановил незаконную деятельность по обращению с отходами во Всеволожском районе. Сигнал о нарушении поступил на "Зеленую линию Экомилиции".

В четверг, 26 марта, инспекторы обнаружили на участке рядом с деревней Новое Девяткино транспортное средство, которое использовалось для доставки и складирования отходов. Автомобиль был изъят как инструмент совершения административного правонарушения.

В настоящее время ведется расследование, по итогам которого виновные будут привлечены к ответственности. Кроме того, Госэконадзор возбудил административное дело в отношении владельца земельного участка.

Фото: Пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленобласти

