В ФСБ РФ рассказали о действиях Запада в отношении СНГ.

Американская администрация их международные союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства Содружества Независимых Государств и превращения его в дешевую ресурсную базу. Соответствующее заявление в ходе заседания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств - участников СНГ сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников. Эксперт уточнил, что англосаксонские руководители негласно подталкивают киевский режим на проведение акций ядерной террористической направленности. При этом многие внешние угрозы для стран СНГ связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада, а также взрощенных ими украинских властей.

Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Глава надзорного силового ведомства добавил, что в настоящее время сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе, а местные недра и промышленные комплексы скуплены транснациональными корпорациями. Украинская территория стала местом притяжения для иностранных наемников и террористов со всех точек мира. Особое внимание следует уточнить созданию в стране глобального теневого рынка оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на регулярной основе. В дополнение к этому украинские спецслужбы пытаются организовать диверсии в отношении российских военнослужащих и гражданских объектов, расположенных за рубежом.

Жителю Херсонской области дали 10 лет колонии за хранение взрывчатки.

Фото и видео: Telegram / Телеканал "Звезда"