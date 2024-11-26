Жителю Херсонской области дали 10 лет колонии за хранение взрывчатки

В отношении злоумышленника вынесен судебный приговор.

Жителя Херсонской области приговорили к десяти годам лишения свободы за перевозку и хранение взрывчатых веществ, которые могли быть использованы для совершения терактов на территории российского региона по заданию украинских спецслужб. Соответствующее заявление сделали сотрудники УФСБ по новому региону страны. Известно, что решение в отношении Андрея Румянцева вынесен Херсонским областным судом по уголовному делу по статье 275.1 УК РФ. Мужчина обвинен в конфиденциальном сотрудничестве с иностранными кураторами, а также в хранении и транспортировке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Суд приговорил Румянцева к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей Приговор вступил в законную силу. пресс-служба УФСБ РФ по Херсонщине

В надзорном ведомстве уточнили, что в июле 2022 года злоумышленник был завербован сотрудниками ГУР министерства по обороне Украины. По заданию иностранцев он перевез взрывные устройства и взрывчатые вещества для совершения диверсионно-террористических актов в РФ. Во время задержания мужчины силовики по месту жительства подозреваемого нашли и изъяли три самодельных взрывных устройства, семь килограммов пластида, электродетонаторы военно-инженерного назначения и радиоэлектронные сборки для изготовления пяти самодельных взрывных устройств.

В Ульяновске задержаны участники преступного сообщества, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области