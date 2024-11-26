В Ульяновске задержаны участники ОПГ по незаконной банковской деятельности

Полиция по региону установила факты криминальной деятельности в банковской сфере.

на территории города Ульяновск российскими правоохранительными органы задержаны предполагаемые участники преступного сообщества, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что криминальная организация действовала в регионе с августа 2020 по сентябрь 2024 года.

Предварительно установлено, что злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленники предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключались договоры на оказание услуг в сфере строительства и ремонта. Затем с участием подставных компаний денежные средства снимались с банковских счетов, а затем передавались заказчикам за комиссию в размере пяти процентов. В общей сложности оборот нелегальных транзакций составил порядка одного миллиарда рублей. По факту инцидентов ведутся уголовные дела по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. При поддержке сил Росгвардии пойманы 12 подозреваемых.

Ранее судимый житель Долгопрудного получил два года строгого режима за ограбление магазина электроники.

Фото и видео: МВД медиа