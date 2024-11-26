Ранее судимый житель Долгопрудного получил два года строгого режима за ограбление магазина электроники

В Прокуратуре Подмосковья раскрыли дело о грабеже.

На территории города Долгопрудного неоднократно судимый местный житель вновь осужден за грабеж по части 1 статьи 161 УК РФ. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Прокуратуры по Московской области. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что фигурант расследования взял со стеллажа торгового зала ноутбук, а затем отправил гаджет в собственный пакет. Стоимость товара составила более 90 тысяч рублей.

На требования продавца-консультанта остановиться злоумышленник не реагировал и с похищенным имуществом скрылся с места преступления. пресс-служба

Судебная инстанция с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области