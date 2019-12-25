Завод в Ленобласти устранил нарушения после вмешательства природоохранной прокуратуры

Компания, специализирующаяся на обработке древесины, не имела проекта санитарно-защитной зоны, что противоречило действующим нормам.

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку Подборовского деревообрабатывающего комбината и обнаружила нарушения экологического законодательства. Компания, специализирующаяся на обработке древесины, не имела проекта санитарно-защитной зоны, что противоречило действующим нормам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Природоохранный прокурор подал исковое заявление. Невский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил требования прокуратуры. Подборовский ДОК обязан устранить нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

На сегодняшний день решение суда выполнено. Компания подготовила необходимую документацию.

Ранее мы сообщили о том, что незаконно размещенные понтоны убрали с Нижнего Большого Суздальского озера после вмешательства прокуратуры.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)