Незаконно размещенные понтоны убрали с Нижнего Большого Суздальского озера после вмешательства прокуратуры

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения водного законодательства, пригласив экспертов из Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности города.
Проверка показала, что на Нижнем Большом Суздальском озере без соответствующего разрешения были установлены плавучие сооружения – понтоны.
После рассмотрения иска природоохранного прокурора владельцам понтонов запретили использование акватории озера для установки этих конструкций без заключения договора водопользования. По решению суда незаконно размещённые понтоны были удалены.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец заплатит 27 тыс. рублей за уничтожение дерева.
Фото: прокуратура Петербурга
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