Незаконно размещенные понтоны убрали с Нижнего Большого Суздальского озера после вмешательства прокуратуры

После рассмотрения иска природоохранного прокурора владельцам понтонов запретили использование акватории озера для установки этих конструкций без заключения договора водопользования.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку соблюдения водного законодательства, пригласив экспертов из Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности города.

Проверка показала, что на Нижнем Большом Суздальском озере без соответствующего разрешения были установлены плавучие сооружения – понтоны.

После рассмотрения иска природоохранного прокурора владельцам понтонов запретили использование акватории озера для установки этих конструкций без заключения договора водопользования. По решению суда незаконно размещённые понтоны были удалены.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец заплатит 27 тыс. рублей за уничтожение дерева.

Фото: прокуратура Петербурга