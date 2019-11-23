Петербуржец заплатит 27 тыс. рублей за уничтожение дерева

28 января водитель каршерингового автомобиля Mercedes наехал на вяз.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту ДТП с наездом на дерево, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 30 сентября.

Отмечается, что 28 января водитель каршерингового автомобиля Mercedes наехал на вяз, расположенный напротив дома 18 по улице Красина. В результате происшествия дерево диаметром 32 сантиметра было уничтожено. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 27 тыс. рублей.

Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с водителя суммы ущерба в доход Санкт-Петербурга. Требования природоохранного прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга