Петербуржец заплатит 27 тыс. рублей за уничтожение дерева

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту ДТП с наездом на дерево, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 30 сентября.
Отмечается, что 28 января водитель каршерингового автомобиля Mercedes наехал на вяз, расположенный напротив дома 18 по улице Красина. В результате происшествия дерево диаметром 32 сантиметра было уничтожено. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 27 тыс. рублей.
Природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с водителя суммы ущерба в доход Санкт-Петербурга. Требования природоохранного прокурора удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения контролируется надзорным ведомством.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Ранее на Piter.TV: за уничтожение мха организаторы "Ладоги Трофи" заплатят 3,8 млн рублей в Петербурге.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все